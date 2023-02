V vzhodnih predelih Tržaške rahlo naletava sneg (VIDEO)

Proti vsem pričakovanjem je danes popoldne ponekod v vzhodnih predelih Tržaške rahlo naletaval sneg. Gre za snežinke, ki jih močna burja prinaša iznad zahodnih predelov Slovenije, kjer je nekaj več oblačnosti in rahlo sneži. Ciklonsko območje, ki se zadržuje nad Sredozemljem, se je rahlo pomaknilo proti severu, in delno sega do našega območja.

Gre sicer le za prehodno in obrobno dogajanje. Večjih količin padavin namreč ni pričakovati, kot tudi ni pričakovati, da bi se sneg oprijemal tal. Prevladovalo bo delno jasno do zmerno oblačno vreme. Tu pa tam bo lahko še padlo nekaj snežink.

Jutri in v sredo bo vreme podobno, povečini vetrovno in razmeroma mrzlo, v noči na četrtek pa se bodo pojavljale rahle padavine. Topleje bo.