V zadnjem desetletju v Trstu »zmanjkalo« 2287 dreves

Marsikdo ima občutek, da v Trstu posekamo več dreves, kot jih posadimo. Občutek je upravičen, v zadnjih desetih letih je saldo posekanih in na novo posajenih dreves zelo negativen, s tržaških zelenih površin je zmanjkalo 2287 dreves. Občina Trst s tem izkazuje nezanimanje za urbano zelenje, ne smemo pa pozabiti tudi na strukturne probleme. To so glavni izsledki včerajšnje novinarske konference gibanja Zdaj Trst ob nedavnem italijanskem dnevu dreves, ki ga obeležujemo 21. novembra.

Občinski svetniki gibanja so na Občini Trst zaprosili za vpogled v dokumente o tržaških drevesih, podatke je analiziral in predstavil Marco Slavich, koordinator skupine Zdaj Trst za okoljska vprašanja. Med letoma 2015 in 2025 je Občina Trst dala posekati 4596 dreves, posaditi pa le 2309. Iz tega izhaja, da nadomesti občina dejansko le vsako drugo posekano drevo. V preteklem desetletju je občina zabeležila le eno pozitivno leto, 2023, vendar je to sovpadalo z zasebno financirano kampanjo posaditve novih dreves v gozdiču na Frnedu. »V gozdu torej, ne pa v mestu,« je dejal Slavich in izpostavil pomanjkanje urbanega zelenja.

Med neskladnostmi, ki so prišle na dan med raziskavo levičarskega gibanja, je tudi razlika med statistikami iz uradnih dokumentov in tistimi iz drevesne bilance. Slednjo predvideva zakonodaja, sestaviti jo je treba ob koncu vsakega županskega mandata. Za županovanje Roberta Dipiazze imamo na voljo bilanco o drevesih iz leta 2021, ki je za 2047 dreves bolj optimistična, kot kažejo dejanski podatki o sečnjah in posaditvah. Bilanca omenja negativni saldo 324 dreves, akti navajajo primanjkljaj 2371 enot. Slavich je s konkretnimi primeri izpostavil tudi nekatere neizpolnjene obljube. V Rojanu je bil na območju nekdanje postaje prometne policije predviden mestni gozd, namesto 182 dreves jih je bilo posajenih le 83, med redkimi izpolnjenimi obljubami je statistično omembe vredna le nova cesta po Starem pristanišču s 74 drevesi.

Negativni rekord drevesnega primanjkljaja nosi v Trstu vsekakor območje pri Svetem Jakobu med Parkom Marije Bernetič in šentjakobskim skejtparkom. V desetih letih je to območje izgubilo 210 dreves. Med šolskimi vrtovi je na najslabšem kriški vrtec Just Košuta, kjer je bilo posekanih 94 dreves, posajeno pa nobeno. Sploh je občina na dvoriščih šol v zadnjem desetletju dala posekati 1076 dreves in jih posadila le dvanajst. Edina šola na območju tržaške občine, kjer so kompenzirali vsa posekana drevesa (dve), je trebenska šola Pinka Tomažiča.