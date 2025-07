Na Ulici Lazzaretto Vecchio je bilo danes v dopoldanskih urah opaziti policiste, forenzike in gasilce. V dalj časa zapuščeni in prazni zgradbi so namreč našli moško truplo. Truplo je bilo v razpadajočem stanju, na njem pa vsaj na prvi pogled naj ne bi bilo znakov nasilja, zaradi česar sklepajo, da je šlo za naravno smrt. To bodo vsekakor potrdile ali pač ne nadaljnje preiskave. Neuradno naj bi šlo za truplo brezdomca, ki je zatočišče našel v zapuščeni stavbi.