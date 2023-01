V ZDA ni pozabila na slovenščino

»Amerika je daleč, navezanost na rojstni kraj sem gojila tako, da sem s hčerko vse od rojstva vedno govorila slovensko,« pravi Silva Sirk iz Križa, ki skoraj šestdeset let živi v New Yorku. Njena hčerka Janet je vse šole obiskovala v ZDA, gojenje maternega jezika v družinskem krogu ji omogoča lepo slovenščino, z ameriškim naglasom in kriškim priokusom, a brez tujk.

Silva Sirk (po domače Krajčeva) je stara 92 let, a jih ne kaže, ne po videzu in niti po tem, da se spominja vseh podrobnosti svojega otroštva in mladosti. Iz Križa se je izselila leta 1966, z možem Srečkom Magajno (Škurčevim) sta najprej štiri leta živela v Kanadi, nakar sta se preselila v New York, kjer prebiva še danes. Mož je prej devet let živel v Avstraliji, njegov cilj so bile vedno ZDA, a zanje ni dobil vizuma. Ker sta državi članici Commonwealtha, mu je uspelo v Avstraliji dobiti dovoljenje za selitev v Kanado, kjer je s Silvo, ki se mu je medtem pridružila, moral čakati štiri leta na ameriški vizum.

»V Torontu življenje ni bilo ravno prijetno. Družina se je težko preživljala, jaz pa nisem prenašala tamkajšnjega strupenega mraza. Tudi v New Yorku so zime zelo mrzle, a razpoloženje do prišlekov je bilo tam dosti bolj naklonjeno kot v Kanadi, zato je velemesto v kratkem postalo moj drugi dom,« pripoveduje Silva.

