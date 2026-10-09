V zdravstvenem domu oskrba in preventiva

V okviru drugega okrožja zdravstvenega podjetja Asugi deluje v Miljah skupnostni zdravstveni dom. Dostopen je vsem prebivalcem, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, a ne morejo stopiti do svojega zdravnika in njihove zdravstvene težave ne zahtevajo urgentne pomoči. Morda še premalo poznano službo so zdravniki, medicinske sestre in socialni delavci javno predstavili v sredo popoldne v miljski dvorani Millo.

Srečanje je uvedel zdravstveni direktor Asugija Giulio Antonini, ki je poudaril, da je neposreden stik s prebivalci, ki te novosti še ne poznajo, temeljnega pomena. Da je skupnostni zdravstveni dom del reforme organizacije zdravstvenega sistema Furlanije - Julijske krajine, je povedala Monica Bonetti, direktorica drugega tržaškega zdravstvenega okrožja. »Gre za kraj splošne medicine, kjer bo kmalu vedno na razpolago zdravnik. Šest dni na sedem pa deluje enotna vstopna točka (PUA) za paciente, ki potrebujejo ne-nujno zdravstveno ali socialno pomoč in integrirano zdravstveno oskrbo,« je razložila.

Do točke PUA lahko pride uporabnik brez najave ali s predhodnim klicem na številko 116117. Prvi stik bo pacient imel z zdravstvenimi tehniki oz. medicinskimi sestrami, ki mu bodo lahko ponudili potrebno oskrbo ali ga usmerili do družinskega zdravnika oziroma specialista. V zdravstvenem domu so namreč na voljo tudi okulist, dermatolog in drugi specialisti. »Ob sprejemu ocenimo stanje pacienta,« je povedala Marta Baldo, koordinatorka ambulante zdravstvene nege, »medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik ima pri tem ključno vlogo«.

Dom se deli na tri večje organizacijske sklope, je pojasnil družinski zdravnik drugega okrožja Lorenzo Cociani: »Želimo izboljšati oskrbo kroničnih bolnikov, spodbujati preventivo ter reševati manj akutna zdravstvena stanja.« Napovedal je, da bo kmalu na voljo 24-urna oskrba.