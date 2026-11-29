Trinajst pevskih zborov in glasbenih sestavov bo danes v zgoniški telovadnici Pepi Guštin sooblikovalo pravi glasbeni maraton z borčevskim predznakom. Dobrodelni koncert je namenjen zbiranju sredstev za obnovo grobnice družine Tomažič na pokopališču pri Sveti Ani.

Koncert s pričetkom ob 17. uri prireja tržaški partizanski pevski zbor, ki od leta 1972 nosi ime narodnega heroja Pinka Tomažiča, obsojenca na drugem tržaškem procesu, ki počiva pri Sveti Ani.Poleg pevk, pevcev in orkestra TPPZ Pinko Tomažič pod taktirko Pie Cah bodo nastopili Vokalna skupina Primorsko (Mačkolje), Z/mešani pevski zbor Tabor (Opčine), Ženski pevski zbor Donna canta donna in Coro sociale (Trst), Ensemble Romjan (Romjan) ter Mešani pevski zbor Rdeča zvezda (Salež). Ob njih bodo sodelovali tudi učenci Celodnevne osnovne šole Pinka Tomažiča iz Trebč, Duo Martina in Marko Feri ter glasbene skupine Ovce, Kraški ovčarji, Dirty Fingers in The Authentics.

Kdor želi prispevati za obnovo grobnice, lahko to stori na koncertu ali z nakazilom na račun pri ZKB: IBAN IT 66X089 280220 101000 0055544 (Sklad Tončič - Grobnica Tomažič).