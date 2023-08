V Zgoniku najtoplejša noč vsaj od začetka meritev opazovalnice Arpa

V minuli noči, ki je bila v večjem delu Tržaške izjemno vroča, je v Zgoniku po pregledu podatkov, ki jih od leta 1993 beleži meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa, padel temperaturni rekord. Tako tople noči niso nikoli zabeležili. Danes so v Zgoniku namerili najnižjo nočno temperaturo 26,4 stopinje Celzija, in sicer ob 6. uri zjutraj. Od 22. ure sinoči pa je bila do tedaj temperatura vseskozi višja. Ob 22. uri denimo, ko je zapihala burja, ki je pripomogla k dodatni otoplitvi, so zabeležili kar 28,5 stopinje Celzija, kar je ob tisti uri za Kras naravnost neverjetno. Opolnoči je bilo 27,3 stopinje Celzija, ob 2. uri pa 27,4 stopinje Celzija. Živo srebro se je nato le rahlo spuščalo in se ob 6. uri dotaknilo najnižje današnje vrednosti 26,4 stopinje Celzija.

Pred tem so v Zgoniku namerili najtoplejšo noč 9. avgusta 2015, ko se živo srebro ni spustilo pod 25,7 stopinje Celzija in 21. avgusta 2015, ko je bila najnižja nočna temperatura 25,2 stopinje Celzija.

V doslej najhujšem poletju 2003 je bila za primerjavo najvišja nočna temperatura v Zgoniku 23,7 stopinje Celzija, se pravi, da skoraj 3 stopinje Celzija nižja kot današnja, namerili pa so jo 14. junija.

Pred letom 2000 in v prvih letih novega tisočletja pa so bile nočne temperature v poletnih mesecih v Zgoniku občutno nižje in občasno komajda okrog 20 stopinj Celzija, mestoma le rahlo višje.

Iz zapisanega bi bilo možno sklepati, da gre za najtoplejšo noč ne le v zadnjih tridesetih letih, pač pa tudi v preteklih desetletjih, odkar je sploh možno razpolagati z meritvami, kar pa bo treba še preveriti.

Vročina bo trajala še nekaj dni, vendar bo počasi začela rahlo popuščati, zlasti v soboto in nedeljo. Od ponedeljka pa bo nastopil vremenski preobrat in se bo po prehodu vremenske fronte ozračje občutno ohladilo.