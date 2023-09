V zunanjem bolnišničnem oddelku obravnavali 378 pacientov

Prve štiri paciente so v čisto novem zunanjem bolnišničnem oddelku (it. ospedale di comunità) na zavodu Itis sprejeli lani. Bilo je 21. decembra. Takrat smo za Primorski dnevnik obiskali zavod in spoznali, da so v tretjem nadstropju uredili dvajset ležišč za paciente z blažjimi zdravstvenimi, tudi kroničnimi težavami, ki potrebujejo stalno zdravstveno oskrbo tako podnevi kot ponoči, ki je ni mogoče nuditi na domu, in za katere ni dovolj prostora v bolnišničnih oddelkih. Te je bilo treba namreč nujno razbremeniti.

To, kar se je rodilo kot »poskus«, se je s časom izkazalo za sila koristno, dobrodošlo, potrebno in kakovostno. Na zavodu v Ulici Pascoli so medtem prvotnim dvajsetim dodali še drugih dvajset ležišč, do konca julija letos pa so obravnavali skupno 378 pacientov, so povedali na včerajšnjem srečanju na zavodu. 247 je bilo žensk, 131 pa moških; njihova povprečna starost je bila 82 let. Pacienti so bili hospitalizirani povprečno 19 dni (po potrebi do največ 30 dni). V zunanji bolnišnični oddelek so jih povečini napotili z urgence (41 odstotkov) ali iz bolnišničnih oddelkov (38 odstotkov), od doma pa manj (13 odstotkov). Dve tretjini se jih je po hospitalizaciji vrnilo domov.