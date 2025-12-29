Vandali že dvakrat nad skatepark

V preteklih dneh je Občina Trst v Ulici Pettiti di Roreto pri Sv. Jakobu nameravala predati namenu prenovljen skate park, a na kraju je pristojnega za urbanizem Micheleja Babudra in druge občinske predstavnike pričakalo neprijetno presenečenje. Park so namreč ponovno poškodovali vandali. Ponoči so preskočili visoko mrežo in s sabo prinesli kosovne odpadke. Na tleh so z lesom in papirjem zanetili ogenj, kljub temu, da se park nahaja tik ob pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev. Na kraj so prinesli še druge odpadke in pred odhodom z napisi pomazali izhodna vrata.

»Zaključili smo z deli. Vandali niso poškodovali elementov, ki smo jih načrtovali skupaj s tistimi uporabniki parka, ki ga redno obiskujejo in za katere smo ga uredili, ker spoštujejo javno premoženje,« je razočaran nad dogajanjem povedal Babuder, »odpeljali bomo odpadke in območje sanirali v čim krajšem času.« Mladim želi občina ponuditi prostor za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

Dela za postavitev toboganov, skulpturalnih elementov in druge opreme za skaterje so občino stala 137.662,50 evra. Območje je bilo dotrajano in nujno potrebno prenove. Okrog opreme so postavili novo, 240 centimetrov visoko protivlomno ograjo, s katero naj bi preprečili uporabo parka v času nočnega zaprtja. Nahaja se namreč med stanovanjskimi bloki, zato bi lahko hrup zmotil krajane. Postavljena oprema z zaščitnimi napravami je primerna za skaterje, rolarje, ljubitelje bmx koles, skirojev in podobno.

Občinski urad za javne zelenice je načrt, kot je povedal odbornik, pripravil s pomočjo nekaterih obiskovalcev parka, zagrizenih skaterjev, ki so z veseljem sprejeli vabilo k sodelovanju. Prenovo so začeli spomladi, dela pa dokončali pred enim mesecem, toda vandali so tudi pred dvema tednoma, malo pred odprtjem, podobno kot v teh dneh, obiskali park in ga poškodovali.