Vandalska akcija proticepilcev (FOTO)

Nekatere tržažke šole (Caprin in Pertini-Rismondo) ter sedež Asugija, kjer delajo brise za odkrivanje primerov koronavirusa pri Sv. Ivanu, je danes zjutraj pričakalo neprijetno presenečenje, saj so bila njihova poslopja pomazana z napisi. Za te so očitno ponoči poskrbeli no-vaxi.

Vandali so se podpisali s črko W v krogu, z rdečim sprejem pa so zapisali več tipičnih stavkov, ki jih uporabljajo nasprotniki cepljenja: "Vlada laže, cepivo ubija", "nacistična vlada", "živi svobodno", "reši svoje otroke", "otrok se ne dotikati" in podobne.

Dejanje je že obsodil Pierpaolo Roberti, deželni odbornik za varnost, ki je izrazil solidarnost s šolami in Asugijem. Dejal je, da to dokazuje, da se je prostor za dialog s fanatiki drastično zmanjšal. Potrebno jih je zaslediti in jih kaznovati, preden se takšna dejanja še stopnjujejo, je prepričan Roberti.