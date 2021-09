»Varnost in svoboda nista temi desnice«

»Francesco Russo predstavlja prihodnost v vseh pogledih, Roberto Dipiazza zastopa preteklost.« S temi besedami je danes popoldne na Borznem trgu več sto glavo množico, približno toliko številčno, kot jo je v ponedeljek na isti lokaciji zbral šef desne Lige Matteo Salvini, nagovoril državni tajnik Demokratske stranke Enrico Letta. Z levosredinskim županskim kandidatom Francescom Russom je pred volilnim shodom obiskal Naselje sv. Sergija, in sicer stanovanjsko blokovsko naselje, ki ga Tržačani poznajo kot »case dei puffi«, kjer sta skupaj obiskala stanovanje ene od stanovalk bloka. Tema pogovora s stanovalko je bila varnost, ki je v tej soseski v zadnjih letih zelo problematična. Za to včeraj popoldne ni bilo dobro poskrbljeno niti na volilnem shodu na Borznem trgu, ko je državnega šefa DS stranke med govorom presenetila proticepilka, ki je želela na ta način protestirati proti cepilnim stališčem DS. In če je Letta odreagiral hitro in protestnico z besedami miril, da je cepljenje edini izhod iz pandemije, tega ne moremo reči za predstavnike sil javnega reda in Lettove varnostnike, ki so kar nekaj časa oklevali, predno so odreagirali in protestnico umaknili z odra.