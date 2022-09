Včeraj snemali ob kanalu (FOTO)

V Trstu se nadaljuje snemanje prizorov za novi Netflixov film. Včeraj so snemali ob kanalu in Joyceovem mostu. Na mostu so snemali prizor, v katerem pride do kraje kovčka. Na prizorišču snemanja pa je bilo včeraj opaziti tudi dvojnico Halle Berry, ki naj bi imela eno glavnih vlog v tem filmu.

Šlo naj bi za novo Netflixovo produkcijo Our man from Jersey, v njem pa naj bi nastopala tudi znana igralca Halle Berry in Mark Wahlberg. Pri produkciji sodelujeta produkcijska hiša iz Veneta Kplus film in deželna filmska agencija FVG Film Commission.