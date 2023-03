Vdrl v stanovanje bivše partnerke in povzročil razdejanje

Prekinitve razmerja s svojo partnerko ni hotel sprejeti in se je, kot se žal prepogosto dogaja, nekdanja ljubezen sprevrgla v nasilje, pri čemer je pokazal ves svoj bes. Tržačan, rojen v Apuliji, je pred leti podrl hišna vrata stanovanja nekdanje partnerke in vdrl vanj. Povzročil je pravo razdejanje, uničil je vse, kar mu je prišlo pod roko, med drugim vrata in pohištvo, nato je pobegnil. Ženska ga je ovadila, po sedmih letih ga je sodišče obsodilo in se je njena nočna mora vendar zaključila.

Karabinjerji so ga iskali in ga izsledili na Opčinah za pultom neke trgovine. Moškega so aretirali. V hišnem priporu bo prestal eno leto in osem mesecev zaradi kršitve tuje lastnine in njenega poškodovanja. Kazniva dejanja je storil med letoma 2008 in 2017.