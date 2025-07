Več kot 2000 parov turških obutev pretvarjali za »Made in Italy«

Finančna policija in carinska uprava o med carinskim nadzorom sta v tržaškem pristanišču spet naleteli na ponarejeno blago. Tokrat so zasegli več kot 2000 parov obutve, ki so jih izdelali v Turčiji, a so zanje lažno navedli, da so jih proizvedli v Italiji in da gre za obrtniško delo.

Do zasega je prišlo na osnovi preiskave o pošiljki, ki je bila iz turškega pristanišča Izmir namenjena v Nemčijo in na Nizozemsko. Blago je nato s privoljenjem sodnika prevzelo nizozemsko podjetje, ki je priznalo svojo odgovornost in se zavezalo, da bo z obutve odstranilo vse oznake »Made in Italy«.