Več kot 300 dogodkov na 51. Barcolani

Barcolana tudi letos, že 51. leto zapored, kliče po druženju. Med 2. in 13. oktobrom se bo na morju in kopnem zvrstilo okoli 300 dogodkov, glavni dogodek - regata vseh regat - bo na sporedu v nedeljo, 13. oktobra, vse do takrat pa bo jadralski praznik potekal v znamenju kulturnih dogodkov in varstva okolja. Simbol letošnje okoljevarstvene Barcolane bo gigantna umetniška instalacija z imenom Alice, ki bo poosebljala sardon. Ta bo postavljena na Velikem trgu, kjer bodo letos prvič uredili tudi del Naselja Barcolana.

Podrobnosti in novosti letošnjega jadralskega praznika je predsednik kluba SVBG Mitja Gialuz predstavil na sedežu zavarovalnice Generali, ki je glavni pokrovitelj prireditve. V družbi Generalijevega predsednika Gabrieleja Galaterija di Genole je ponosno napovedal, bo bo gost Barcolane tudi letos znamenita šolska ladja Amerigo Vespucci, ki bo privezana pred Velikim trgom. »Potem ko smo lani dosegli rekord, ki smo ga lovili, letos stavimo na kakovost in številne novosti. Uvajamo kulturno prireditev Barcolana un mare di racconti, ki bo potekala na Gradu sv. Justa, prvič se bo dogajalo na Velikem trgu, kjer so predvidene sodobne montažne hiške, v katerih bodo gostovali info točka, pokrovitelji in restavracija, pozornost bomo namenjali okoljskim temam, v fokus bomo postavili tudi plovila prihodnosti,« je vsebino spremljevalnih dogodkov povzel Gialuz.