Več stanovanj za turiste, manj za domačine

Primernih stanovanj za najem je premalo, zato cene letijo v nebo. Še posebej neprijazni so pogoji bivanja za študente in najemnike v zadnjih letih, ko v Trstu beležimo turistično rast. Lastniki svoja stanovanja raje ponujajo turistom kot prebivalcem, saj je iztržek veliko večji, pa še težavam z neplačniki se lahko na ta način izognejo. Zaradi teh negativnih vplivov turizma na lokalno stanovanjsko politiko bi bilo čim prej treba sesti za skupno mizo in poiskati rešitev za ta problem.

To je bila le ena od ugotovitev današnjega posveta v avditoriju muzeja Revoltella, na katerem je Občina Trst predstavila novo ustanovljeni observatorij Rupa, ki se bo ukvarjal z urbano regeneracijo in stanovanjsko politiko. Srečanje je uvedel vodja občinskega oddelka za prostorsko načrtovanje Giulio Bernetti, ki je razložil, kaj je glavni namen novega observatorija. Poslušalce je pozdravil tudi župan Roberto Dipiazza, ki je izrazil zadovoljstvo, da mesto doživlja turistični bum.

Da ima ta lahko tudi negativne vplive, sta s statističnimi podatki utemeljila Federico Della Puppa in Fiorelal Angeli iz družbe SmartLand, ki sta za Občino Trst pripravila študijo, v kateri sta natančno analizirala povečanje števila turističnih nastanitev in padec števila nastanitev za domačine. Govornika sta sicer priznala, da blagodejnim učinkom, ki jih prinese turizem, ne gre oporekati, a ne smemo pozabiti na tiste manj prijetne.

