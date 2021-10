Več tisoč demonstrantov proti obveznemu covidnemu potrdilu

Več tisoč demonstrantov, policisti navajajo, da jih je bilo 15.000, je ponovno stopilo na ulico, da bi nasprotovalo uvedbi obveznega covidnega potrdila na delovnem mestu in drugje. Shod, na čelu katerega so bili pristaniški delavci, je krenil iz Ulice Ottaviano Avgusto. Iz avtodoma so preko zvočnikov odmevala gesla proti vladi in obljuba, da bodo 15. oktobra, če bo Green pass res obvezen, zablokirali tržaško pristanišče.

Na začetku shoda je demonstrantka obsodila fašistične izgrede iz preteklih dni v Rimu in poudarila, da je šlo pri tem za instrumentalizacijo pravega protesta proti covidnemu potrdilu. »Če bo v petek samo eden od nas ostal pred vhodom na delovno mesto, ker nima potrdila, bomo z njim ostali vsi,« je dodala. Shod se je dalj časa ustavil pred vhodom v pristanišče oz. na 7. pomol.

Deset predstavnikov demonstrantov je stopilo do tržaškega prefekta, ki jim je zagotovil, da bo zahteve in prošnje posredoval vladi v Rim.