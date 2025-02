Večer ob zborniku o bolnici Franja

13. in 18. julija 2023 sta neurji razdejali partizansko bolnišnico Franja, ki je še danes poškodovana in nedostopna. Mestni muzej Idrija si je takoj začel prizadevati za obnovo enega od slovenskih simbolov NOB in lani izdal tudi zbornik Franja, spomin in opomin. Uredila ga je vodja cerkljanskega oddelka Idrijskega muzeja Milojka Magajne, združuje pa različne prispevke zgodovinarjev in raziskovalcev.

Sekcija VZPI-ANPI Dolina - Mačkolje - Prebeneg je med lanskim poletjem sprožila akcijo za podporo Franji. Prvič je z vsemi sekcijami v Občini Dolina priredila antifašistično paštašuto, med katero so zbrali več kot tisoč evrov za obnovo Franje. Ravno z namenom, da bi še dalje podpirali obnovo, prirejajo jutri ob 18. uri v Srenjski hiši v Prebenegu predstavitev zbornika. Pogovor bodo oblikovali Milojka Magajne, avtor enega od prispevkov Miha Kosmač ter dolinski zgodovinar Borut Klabjan (ZRS Koper). Gosta bosta predstavila tudi potek obnove.