Večer s skladateljem Davorinom Dolinškom

Trst Potem ko je pretekli ponedeljek v Društvu slovenskih izobražencev o medkulturnem in medverskem dialogu predaval dr. Borut Ošlaj, profesor etike in antropologije na Fiozofski fakulteti v Ljubljani, bo prihodnje srečanje v Peterlinovi dvorani posvečeno glasbi.

Tokrat bo večer namesto v ponedeljek izjemoma potekal v sredo, in sicer 7. decembra ob 20. uri. v Ul. Donizetti 3 bo v sodelovanju z Glasbeno matico in Glasbeno šolo iz Sežane srečanje s skladateljem Davorinom Dolinškom z naslovom Ko se srečata pedagogija in glasbena ustvarjalnost. Na njem bodo nastopili mladi pianisti iz razreda Tamare Ražem Locatelli, učenci obeh glasbenih šol. Nikita Krebel, Aylin Miliani, Ana Julija Špan in Tina Uršič bodo predstavili zbirki Dolinškovih klavirskih skladb za mladino Vile op. 13 in Fantazijske skladbe op. 17.

Kot piše v brošuri za Klavirske dneve 2022, so Dolinškove skladbe »glasbene pripovedi, navdahnjene z otroško domišljijo« ter predstavljajo »sintezo skladateljevega glasbenega jezika in pedagoških rešitev za konkretne pianistične probleme učencev.«

Dolinškovi zbirki so učenci Glasbene matice in Glasbene šole v Sežani septembra predstavili tudi na mednarodni konferenci EPTA (European Piano Teacher Association), kjer so z njimi želi velik uspeh.

Na večeru bo prisoten tudi skladatelj. Z njim in Tamaro Ražem se bo pogovarjala ter večer povezovala Jana Zupančič.