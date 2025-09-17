Večer v operi SKD Lipa v mogočni zasedbi

Sto pevcev in glasbenikov bo v nedeljo, 28. septembra, ob 20.30, preplavilo oder tržaškega Kulturnega doma, kjer bo v okviru letošnjega Slofesta zaživel glasbeni projekt Slovenskega kulturnega društva Lipa iz Bazovice Večer v operi. Sicer ne prvič, so spomnili na včerajšnji predstavitvi obsežnega glasbenega projekta, ki je potekala v openski dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica.

Pri projektu sodelujeta tudi Pihalni orkester Ricmanje in Godbeno društvo Viktor Parma. Večer v operi je nastal lani, da bi počastili 125-letnico ustanovitve takratnega bazovskega Pevskega društva Lipa. Program je zasnovala dirigentka Mešanega pevskega zbora Lipa Tamara Ražem Locatell s pomočjo dirigenta Aljoše Tavčarja. Približati sta hotela italijansko opero, slovanski del opere in slovenski del operete.