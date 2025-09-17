Sreda, 17 september 2025
Večer v operi SKD Lipa v mogočni zasedbi

V Kulturnem domu v Trstu se bo 28. septembra v sklopu Slofesta predstavilo 100 nastopajočih. Projekt je nastal ob 125-letnici društva iz Bazovice

Eva Skabar |
Trst |
17. sep. 2025 | 15:00
    Ekipa Večera v operi z letaki v dvorani ZKB (FOTODAMJ@N)
Sto pevcev in glasbenikov bo v nedeljo, 28. septembra, ob 20.30, preplavilo oder tržaškega Kulturnega doma, kjer bo v okviru letošnjega Slofesta zaživel glasbeni projekt Slovenskega kulturnega društva Lipa iz Bazovice Večer v operi. Sicer ne prvič, so spomnili na včerajšnji predstavitvi obsežnega glasbenega projekta, ki je potekala v openski dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica.

Pri projektu sodelujeta tudi Pihalni orkester Ricmanje in Godbeno društvo Viktor Parma. Večer v operi je nastal lani, da bi počastili 125-letnico ustanovitve takratnega bazovskega Pevskega društva Lipa. Program je zasnovala dirigentka Mešanega pevskega zbora Lipa Tamara Ražem Locatell s pomočjo dirigenta Aljoše Tavčarja. Približati sta hotela italijansko opero, slovanski del opere in slovenski del operete.

