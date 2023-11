Večja škoda v pomorskih klubih na barkovljanskem nasipu

Petkovi veliki valovi in plimovanje v noči iz sobote na nedeljo so povzročili za več deset tisoč evrov škode v pomorskih klubih, ki se nahajajo na barkovljanskem nasipu. Ljubitelji jadranja na deski so ostali brez plaže in klub Surf Team, sosednji klub gumenjakov, ki obsega 350 metrov dolg obalni pas, je ostal brez dela obale, skale je nametalo v morje ali na cesto, ki je ostala tudi brez slojev asfalta, moč vode pa je izruvala tudi drevesa. Škodo je utrpel tudi slovenski pomorski klub Sirena, kjer je voda preplavila del obale in odnesla ali predrla betonske platforme, resno je poškodovala tudi skalnat zid, ki je podpiral travnato površino.

Vodstvo teh klubov je že sestavilo tehnično poročilo o škodi in ga naslovilo na pristaniško upravo, ki je odgovorna za obalni pas, in Občino Trst. Poškodovano območje v klubu gumenjakov je že v nedeljo zjutraj obiskal odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder, škodo pa mu je predstavil član tega kluba Giampiero dell’Agata, sicer tudi mestni svetnik.

Kot je dejal dell’Agata, je močan veter, zaradi katerega so nastali visoki valovi, dokončno uničil njihovo obalo v nedeljo zgodah zjutraj. »Že v petek popoldne je bil naš klub opustošen, v soboto smo se lotili odstranjevanja skal in odpihnjenih umetnih travnatih površin, a najhujše je prišlo v noči s sobote na nedeljo, ko je popustil skalnati zid in se znižal za več kot meter,« je povedal član kluba gumenjakov, ki ocene škode za zdaj še nima, je pa po njegovih besedah velika.

