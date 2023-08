Večkrat kršila prepoved približevanja

Karabinjerji iz Nabrežine so pred mejnim prehodom pri Lipici izsledili in aretirali 37-letno romunsko državljanko na begu. V zaporu mora prestati 5 mesecev zaradi številnih kršitev prepovedi približevanja. Ponujala je spolne usluge, prijeli so jo med begom. V Fermu v Markah so organi pregona zanjo odredili prepoved približevanja, ki pa jo je večkrat kršila. Zato jo je sodišče iz Mark leta 2009 obsodilo na 5-mesečno kazen. Žensko, ki je v zadnjih letih postala negovalka starejših oseb, so karabinjerji iz Nabrežine prepeljali v tržaški zapor.