»Vedno skrbimo za tiste, ki so sami«

Slovensko-italijansko mejo prečka dan za dnem na stotine ukrajinskih beguncev. Kot smo že poročali, se z avtobusom ali avtomobilom odpeljejo večinoma v druga italijanska mesta, kjer jih čakajo sorodniki, prijatelji ali znanci. Nekateri pa se vendarle ustavijo v Trstu in zglasijo na kvesturi. Kdor ima tu kontakt ali sorodnike, se nastani pri njih. Tiste begunce, ki morajo na sorodnike počakati več ur ali dni, in tiste, ki nimajo nikogar v Italiji, policija začasno namesti v sprejemni center ali družino.

Med centri, ki nudijo prvo zatočišče v nujnem primeru, je tudi tržaški Dijaški dom Srečka Kosovela, ki je v teh dneh sprejel prve mladoletne begunke in begunce iz različnih ukrajinskih mest.

»Sprejeli smo dva fanta in dve punci, ki so bili stari med 13 in 17 let. Trije so dom zapustili že isti dan, saj so ponje po nekaj urah prišle mame, eden pa je pri nas prespal, ker se je mama morala v Trst pripeljati iz južne Italije,« je dejal ravnatelj Gorazd Pučnik in se zahvalil prevajalki, prostovoljki, ki je sicer Rusinja in že več let dela v Trstu.

»Italijanski zakon je pri sprejemanju priseljencev zelo strog, a policija in sodniki so v teh dneh uvidevni in pomagajo ukrajinskim pribežnikom,« je dodal Pučnik. Prefekt je v teh dneh povabili vse, ki se s sprejemanjem ukvarjajo, naj se begunce čim prej namesti pri sorodnikih in znancih, ki jih imajo v Italiji. Zelo redki so namreč tisti, ki se pripeljejo do Italije in nimajo tu nobenega kontakta.

»Poklicani smo, da ponudimo t.i. prvi sprejem mladoletnikom, ki takoj ko je to mogoče odidejo s spremstvom. Morda pa bo kmalu nastopil čas sprejemanja mladoletnikov brez spremstva, kar bo sicer s sabo prineslo celo vrsto novih nalog in pravil. Smo pa pripravljeni,« je pristavil ravnatelj.