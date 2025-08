»Vedno ste med tistimi prvimi, poleg vojakov, ki priskočite na pomoč«

»Taborniki nas učite, da ni napredka brez skupnega truda, poguma in spoštovanja narave.« S temi besedami je danes predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar zaključila obisk na Zletu, vseslovenskem taborniškem srečanju, ki letos poteka v Kazljah pri Sežani. Več sto mladim iz Slovenije, pa tudi iz zamejstva, Bolgarije, Srbije in Švice, se je zahvalila za prostovoljno delo, s katerim vsak od njih prispeva h gradnji boljše družbe.

»Hvala v imenu Republike Slovenije. Ne vem, če se zavedate, kakšno pomembno delo opravljate: ste vedno med tistimi prvimi, poleg vojakov, ki priskočite na pomoč. Tako je bilo tudi pred dvema letoma ob katastrofalnih poplavah, ko je bilo dve tretjini naše domovine pod vodo,« je dejala Pirc Musar in dodala, da jo zato zelo veseli, da taborniške vrednote še vedno živijo. Predsednica je še poudarila, da v sodobnem svetu, kjer mladost pogosto zaznamujeta digitalna odtujenost in hiter tempo, taborništvo ponuja neprecenljivo izkušnjo povezanosti in pristne skupnosti.

Predsedničin obisk v Kazljah ni bil le protokolarne narave, saj si je slovenska voditeljica zaželela osebno preveriti, kako poteka 17. taborniški Zlet, ki se ga od med 29. julijem in 8. avgustom ob spremstvu in pomoči 200 prostovoljcev udeležuje tisoč mladih od 14. do 18. leta starosti. Večdnevni množični dogodek Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) poteka vsaka štiri leta, njegovi cilji pa ostajajo skozi leta nespremenjeni, to so: grajenje skupnosti in utrjevanje vrednot odgovornosti, sodelovanja ter spoštovanja do narave.

Na Zlet so se udeleženci podali peš v torek 29. julija, in sicer iz osmih slovenskih krajev – dve skupini sta se do Kazelj podali iz Barkovelj oziroma Opčin. Po dveh dneh hoje je sledila postavitev tabora, nakar se je začel redni program. Vodi se vsak dan do skupnega kosila, ki poteka pod velikim šotorom, udeležujejo različnih aktivnosti, popoldne pa si lahko vsak izbere dejavnost, ki mu najbolj leži. Predvideni so tudi celodnevni izleti, večerjo pa si taborniki skuhajo sami po »trgih«, se pravi po okrajih, na katere je razdeljen tabor.