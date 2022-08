Veliki šmaren na Repentabru

Na Tabru poteka letos praznovanje Marijinega Vnebovzetja v organizaciji nadžupnije Repentabor kot pred pandemijo. Stojnice s kraškimi dobrotami bodo danes odprli že ob 17. uri, ob 19. uri pa bo potekala otvoritev razstave Jelke Daneu Cvelbar o svetih podobicah oz. pildkih skozi čas. Za glasbene utrinke bodo poskrbeli mladi domači glasbeniki. Osrednje dogajanje bo seveda potekalo jutri, na praznik Marijinega Vnebovzetja. Prva romarska maša v Marijinem svetišču na Repentabru bo kot običajno potekala ob 8. uri. Jutranjo mašo ob 10. uri bo daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ob 17. uri pa bo maševal domači župnik Anton Bedenčič. V torek, na praznik sv. Roka, bo prav tako potekala jutranja maša ob 10. uri, saj je sv. Rok zavetnik župnije. Po večerni maši ob 19. uri bo ob 20.30 nastopilo še Godbeno društvo Nabrežina. Pri organizaciji tega dogodka župnija sodeluje tudi z občino Repentabor.

Danes pa bo ob 17.45 pri nekdanji gostilni Furlan na Poklonu pod Repentabrom krenil Pesniški sprehod, ki ga organizira Skupina/Gruppo 85 iz Trsta v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane, Kulturnim društvom Kraški dom v Repnu in pod pokroviteljstvom Občine Repentabor. Letošnji pesniški gostje so Chiara Caminati iz Vidma, Ivan Drobnik iz Celja in Sanja Širec iz Trsta, sprevodniki pa tržaški književniki Roberto Dedenaro, Marko Kravos in Vilma Purič. Glasbene utrinke bosta prispevala čelistka Leila Smolinsky in kitarist Emanuele Laterza.