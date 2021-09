Vera, odnosi in enakopravnost teme letošnjega niza Razseljeni

Nujna obnovitvena dela v gledališču Miela so uvod v niz dogodkov 22. izvedbe Razseljeni/Spaesati začasno premaknila v gledališče Basaglia v svetoivanskem parku. »Z novembrom bodo naši prostori znova dostopni in domači oder bo skupaj s tistim Slovenskega stalnega gledališča ter kinodvorane Ariston oz. postaje Rogers lahko gostil predstave in prireditve, ki bodo letos obravnavale ob migracijah in človekovih pravicah še etične teme vere, vrednot in odnosov v skupnosti ali ženske enakopravnosti,« je na predstavitvenem srečanju dejala umetniška vodja niza Sabrina Morena.

Dogajanje (predstavili so le prireditve, ki bodo zaživele do decembra) bo že v sredo ob 20.30 v gledališču Basaglia uvedel Casa di bambole, razburljiv ženski monolog, ki ga je navdihnila Ingeborg Bachmann, v režiji Sissi Abbondanza v izvedbi Compagnia Chille de la Balanza iz Firenc. V četrtek bo ob 20.30 ravno tam Salotto in-provvisato v izvedbi Petit Soleil: pet igralcev se bo v gledališki pogovorni oddaji poglobilo v drugačnost, kakršno je občutil Joyce v Trstu. V soboto ob 20.30 in nedeljo ob 16. uri bo zaživela »prva etapa« inovativnega gledališkega in dramaturškega raziskovalnega dela o pomenu vere v življenju posameznika. Dalla carne e dalle ossa je naslov predstavi v domači produkciji zadruge Bonawentura, ki razkriva družbene vrednote oz. pretvarjanje.

Posebno slovesno bo 24. novembra, ko bodo v gledališču ob 18. uri odprli razstavo novinarke in fotoreporterke Mete Krese Čakamo zaman oz. prikaz zgodb vdov iz Srebrenice. Slovenski klub je s pomočjo deželnega razpisa v okviru projekta Vračanja - čas vojne, čas miru zasnoval širšo razstavo, je pojasnila predsednica kluba Poljanka Dolhar. Na razstavi so dokumentirane zgodbe vdov iz Srebrenice, ki so se v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zatekle v begunska središča oz. naselja. »Kratkoročna rešitev pa je naposled še danes njihov dom. Ženske zaman čakajo, saj bodo ostale za vedno begunke,« je pojasnila in dodala, da bo ob posnetkih mogoče prebrati marsikatero pričevanje žena, razmišljanje novinarke o konceptu begunca v današnjem svetu ter poezije pesnice Maruše Krese. Razstava bo odprta vsak dan med 17. in 19. uro do 22. decembra (vstop je prost).