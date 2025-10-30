Verižna reakcija, ki je privedla na rob prepada

Vabilo je napovedovalo predstavitev nove izdaje revije Mladika, že v podnaslovu je bilo jasno, o čem bo govor: finančnem razsulu družbe Dom. Uvodoma je predsednik Zadruge Mladika Ivo Jevnikar sicer naštel naslove drugih prispevkov v osmi Mladiki leta, kaj kmalu pa je v pogovoru z novinarjem slovenskega informativnega programa radiotelevizije RAI Andrejem Černicem začel obravnavati zagonetno stanje manjšinskega premoženja.

Debata o družbi Dom se v zadnjih dneh večinoma omejuje na namero po prodaji Kulturnega doma v Trstu. Slika je širša in bolj zapletena, sta poudarila časnikarja v openski Librarni.

Od milijona dolga na dvanajst

Zadolženost skupine Dom (matične in istoimenske hčerinske družbe) je na vrhuncu krize leta 2022 znašala 11,7 milijona evrov. Po prodajah zadnjih let se je zadolženost znižala na 5,7 milijona. V času so k slabim kazalnikom večkrat prispevala razvrednotenja, je opozoril Černic. Emblematičen primer naj bi bila izguba vrednosti - na papirju - četrtega nadstropja v Ulici Montecchi za 1,6 milijona evrov.

Genezo nevzdržne zadolženosti gre iskati v nakupu nepremičninskega sektorja družbe KB 1909 leta 2012. Leto pred tem je Dom imel za 2,9 milijona kapitala in milijon dolgov. Nato je napočila »neprimerna investicija, evfemistično,« kot sta jo opisala Jevnikar in Černic.