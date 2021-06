Ko so se v 90. letih s spremenjeno politično sliko v ravnokar osamosvojeni Sloveniji zamajala tla tudi družbenemu gospodarstvu slovenske skupnosti v Italiji, se ni bal stopiti korak naprej in prebroditi nelahke razmere. Duhovit, radodaren, zanesljiv, pozoren do sogovornika, povezovalen, pa tudi kritičen in trmast, ko ni bilo več časa za potrpljenje. Tako so se gospodarstvenika in nekdanjega dolinskega župana Marina Pečenika spomnili v gledališču Franceta Prešerna v njegovem domačem Boljuncu, kjer sta Občina Dolina in Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) v torek zvečer priredila žalno sejo.

Krmilo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki ga je obdržal do leta 2003, je prevzel oktobra 1996, ko je s krahom Tržaške kreditne banke (TKB) slovenska manjšina doživljala svoje najtemnejše obdobje v povojni zgodovini. Njegovo vodenje stanovske organizacije je pred oči priklical direktor SDGZ Andrej Šik. Njegovo politično pot pa so orisali sedanji dolinski župan Sandy Klun ter nekdanja župana Boris Pangerc in Fulvia Premolin. Pečenik je bil v Dolini med letoma 1990 in 1995 kot zastopnik Italijanske socialistične stranke (PSI) zadnji župan, ki je bil izvoljen na prvem občinskem svetu po volitvah.