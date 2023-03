Videoposnetek in večjezično brošuro predstavili v podzemlju

S predstavitvijo videoposnetka in večjezične brošure se je zaključil letošnji 18. natečaj Questa volta metti in scena ... (Tokrat uprizori ...), s katerim so se mladi letos podali v podzemlje. V Speleološkem znanstvenem muzeju pri Briškovski jami je pobudnica in umetniška vodja projekta iz društva Opera Viva Lorena Matic predstavila letošnjo izvedbo.

Sprehodila se je po letošnjih dejavnostih, s katerimi so začeli septembra lani. Najprej so v Muzeju Sartorio pripravili znanstveno razstavo s pomočjo Nacionalnega inštituta za oceanografijo (OGS). Priredili so tudi dve umetniški razstavi, V osrčju zemlje, ki je bila na ogled v Muzeju ladjedelništva v Tržiču in je vsebovala fotografije speleoloških fotografov in drugih umetnikov (med temi Franca Vecchieta), ter podobno razstavo Ethos - podzemno gledališče, ki je bila na ogled v Kulturnem domu v Gorici. Prav danes pa se v palači Gravisi Buttorai v Kopru zaključuje razstava Svet pod površjem, na kateri si je bilo mogoče ogledati nagrajena dela dijakov letošnjega natečaja. Dijaki 13 šol iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije, med katerimi sta bila tudi slovenska tržaška liceja Prešeren in Slomšek, so se pomerili v osmih različnih umetniških kategorijah, in sicer: kolaž, risba, fotografija, strip, ilustracija, mixed media, slikarstvo in video. Najboljše, med katerimi je bilo tudi več slovenskih dijakov, so februarja nagradili v gledališču Miela.

»Pri projektu sem se odpravljal tudi po razredih in imel v šolah fotografske urice, mlade pa smo nato peljali v jamo, kjer so se preizkusili v fotografiji in dosegli dobre rezultate,» je ob projekciji filma povedal eden od protagonistov, Igor Ardetti. V sklopu letošnjega natečaja so namreč več skupin pospremili v jamo, nekaj delavnic pa so imeli tudi v laboratorijih. Franc Vecchiet je na primer vodil delavnico graviranja.

O svetu tam spodaj

Včeraj pa so v muzeju pri Briškovski jami premierno predstavili krajši dokumentarec Gli esploratori del mondo di sotto, ki ga je pripravil mladi režiser Davide Salucci. »Režiser je pred leti že zmagal na našem natečaju, zdaj pa se poklicno ukvarja s tem,» je ponosna Lorena Matic. Protagonisti videoposnetka so mlada speleologa Igor in Ilaria Ardetti ter izkušeni Fabio Feresin. V njem se preko intervjujev, fotografij iz različnih kraških jam in videov prepleta njihova zgodba. Le kaj spodbudi tri jamarje, dva mlajša in izkušenega, da se odločijo za novo odpravo v jamo, ki so jo obiskali nekaj dni prej? Skupaj skušajo ponovno videti lučko, ki jo je eden od njih, speleološki fotograf, nehote ujel v objektiv, ko je fotografiral jamo.

Pri projektu, ki ga je podprlo več partnerjev, od Dežele FJK do italijanske skupnosti v Piranu in TV Koper Capodistria, so sodelovale seveda tudi lokalne realnosti, ki se ukvarjajo z jamarstvom. Med temi so bili člani društev Studi Carsici A.F., Lindner iz Ronk, tržaške sekcije Società Alpina delle Giulie in Commissione Grotte Eugenio Boegan.