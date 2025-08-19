Vinski večer bo posvečen malvaziji

Jutri ob 19.30 bo v zgoniški občini zaživel Vinski večer (Le notti del vino), ki ga prirejajo Občina Zgonik, Društvo vinogradnikov s Krasa in deželno združenje Città del Vino s podporo številnih partnerjev in pokroviteljev. Dogodek bo posvečen promociji najboljše malvazije, pridelane na območju zgoniške občine, ter lokalnim pridelovalcem hrane in vina.

Predstavile se bodo kleti in kmetije Bajta, Budin, Colja, Čotova klet, Fabjan, Milic Zagrski, Ostrouška ter Škerlj. Udeleženci bodo spoznali posebnosti in skrivnosti pridelave vina neposredno iz pričevanj vinarjev. Za pod zob bodo na voljo suhomesnati prigrizki kmetije Gruden Žbogar ter druge dobrote iz Društvene gostilne Gabrovec in podjetja Barone. Za glasbeno podlago bosta poskrbela Piero Purich in Aleksander Ipavec.

Zaradi napovedanega slabega vremena bo dogodek potekal v Društveni gostilni v Gabrovcu. Goste bodo razvajali z vinsko in kulinarično ponudbo, vabijo pa jih, naj imajo s sabo odejo za udobnejše sedenje v oljčniku. V primeru slabega vremena bo prav tako vsebinsko bogat večer potekal v Društveni gostilni v Gabrovcu.

Več informacij o rezervacijah in številu udeležencev je na voljo na e-naslovu carsovinokras@gmail.com.