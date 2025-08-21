Vinski večeri in pohod vabijo

Občina Dolina na pobudo združenja Città del vino (Mesta vina) Furlanije - Julijske krajine vabi na drugo izvedbo dogodka Vinski večeri, ki bo v soboto od 19.30 potekala v parku Jožeta Rapotca v Prebenegu. Vreme naj bi bilo predvidoma ugodno.

Skupaj z občino prirejata večer kulturni društvi Slavec iz Ricmanj in Jože Rapotec iz Prebenega. Namenjen je predstavitvi in promociji lokalnih vinskih kleti ter domačih proizvajalcev, pri čemer spodbujajo neposredno poznavanje njihovih vin z degustacijo odličnih izdelkov. Ta pobuda je namreč nastala prav z namenom, da bi s skupnimi dejavnostmi promovirali vinsko-kulinarični turizem na občinskem območju ter spodbujali nakupovanje lokalnih vin in tako podpirali majhne kleti.

Letos bodo poleg že uveljavljenih imen domačih proizvajalcev, kot so Berdon, Cacovich, Grgič, Kocjančič, Komar, Lenardon, Merlak, Ota, Parovel vigneti oliveti 1898, Sancin Evo Oil & Wine in Zahar, gostili še dve ugledni podjetji iz Slovenije, in sicer iz istrske in kraške regije: to sta Vina Montis & Eko Laura iz Montinjana ter Vina Sanabor iz Ravenj pri Štanjelu. Prireditev bosta z glasbo v živo obogatila Patrik Pregarc in Erika Labiani.

Obisk kleti in pohod

Tekom večera bo mogoče obiskati nekatere lokalne vinske kleti z vodenim degustacijskim doživetjem, za katere se je treba obvezno naročiti. Za edinstveno doživetje, kjer se prepletajo okusi, vonji in vinske zgodbe, boste lahko obiskali kmetije Rado Kocjančič (348 3063298 ali posta@radokocjancic.eu), Sancin Evo Oil & Wine (328 5915990, sancin@sancin.com) in Zahar (348 0925022, info@zahar.it oziroma tania.stefani@yahoo.it).

Sočasno z vinskim dogodkom ponuja Sprejemni center Naravnega rezervata doline Glinščice tudi večerni pohod z naslovom Vinski večeri v Dolini Glinščice, zbiranje bo ob 17. uri v Prebenegu (okvirno trajanje dve uri in pol). Prijave zbirajo še jutri (četrtek) na naslovu info@riservavalrosandra-glinscica.it, informacije so na spletni strani rezervata (www.riservavalrosandra-glinscica.it).

Vstopnina za vinski večer v Prebenegu znaša 10 evrov in vključuje tri degustacije vin ter prigrizek. Organizacijo dogodka omogoča podpora Zadružne kraške banke Trst Gorica. Za dodatne informacije obiščite spletno stran Občine Dolina.