Virtualni sprehod po Starem pristanišču

Po projektu za ureditev Pomorskega muzeja, žičniške infrastrukture, urbanega gozda in linerarnega parka je Staro pristanišče dobilo še projekt Porto vivo (Živo pristanišče), v okviru katerega bodo občani in občanke lahko virtualno obiskovali območje, ki bo v prihodnosti deležno temeljite urbane regeneracije. In se tako kar z domačega naslonjača naužili skritih kotičkov, detajlov industrijske arhitekture in podobe, ki jo bo območje imelo v prihodnjih letih.

Virtualno ekskurzijo, s katero želijo oblikovalci mestne politike širši javnosti transparentno predstaviti, kaj vse načrtujejo v Starem pristanišču, so si župan Roberto Dipiazza, odbornik za mestne finance Everest Bertoli in odbornica za naložbe Elisa Lodi ogledali včeraj v reprezentančnem salonu Mestne hiše. Podrobnosti projekta, ki je vreden malo več kot 50 tisoč evrov, je predstavil vodja urada za stike z javnostmi in županovega kabineta Vittorio Sgueglia Della Marra. Ta je spomnil, da bodo vse, kar bodo obiskovalci videli med virtualnim sprehodom, tudi uresničili. »Ne gre le za idejne zasnove, ampak za konkretne projekte, za uresničitev katerih bomo do konca leta objavili javne razpise za izbiro izvajalcev del. Z napredno tehnologijo smo pripravili spletno stran, aplikacijo in informativne video posnetke v tridimenzionalnem formatu,« je pojasnil komunikacijski strokovnjak in pristavil, da so naročili in opremili tudi reklamne panoje večjega formata, ki so jih postavili vzdolž kongresnega centra v Starem pristanišču. Na njih so v italijanskem in angleškem jeziku strnili projekte, ki jih bodo na območju realizirali v prihodnjih letih.