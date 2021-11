Virus v Trstu zapira vrtce in jasli

Pandemija novega koronavirusa je poleg šol vseh stopenj v teh tednih močno prizadela tudi otroške jasli in vrtce. Na ozemlju tržaške občine je trenutno več oddelkov zaprtih zaradi primerov okužbe in karantene, ki jo je odredilo zdravstveno podjetje Asugi.

»V zadnjih dneh se je število primerov okuženih zaposlenih ter otrok, ki obiskujejo občinska vzgojna središča, močno povečalo v primerjavi z relativno mirno situacijo ob koncu oktobra,« piše v sporočilu za medije, ki ga je poslala Občina Trst. Gre za posledice splošnega poslabšanja epidemiološke slike v Furlaniji - Julijski krajini in še zlasti na Tržaškem.

Občina Trst upravlja 18 otroških jasli, dva igralna kotička, dva oddelka za minimalčke, 30 otroških vrtcev in 13 rekreacijskih središč oz. pošolskih dejavnosti (SIS). Trenutno je zaradi covida-19 prekinjena dejavnost v štirih otroških jaslih, 12 vrtcih (40 odstotkov vseh) in šestih razredih pošolskih dejavnosti. Na množično prekinitev dejavnosti so vplivala tudi nova navodila ministrstva za zdravje, ki je 6. novembra sporočilo, da morajo ravnatelji in lokalne uprave odrediti preventivno zaprtje razredov, v katerih se pojavi primer okužbe, dokler ne opravijo vsi testa na koronavirus na pobudo oddelka za preventivo. Tej okrožnici je kmalu sledilo zaprtje desetih oddelkov otroških vrtcev, kar je povzročilo nemalo težav tudi družinam.»Žal se moramo naučiti, kako sobivati s covidom, saj virus še ni bil iztrebljen. Vsa naša središča so opremljena in se hitro ter profesionalno odzivajo še predvsem v tem kritičnem trenutku, na podlagi dveletne izkušnje,« je izjavila občinska odbornica za vzgojo Nicole Matteoni.V občinskih vzgojnih središčih so že razkužili 20 prostorov v zadnjih dveh tednih, potem ko so jih prav toliko od začetka septembra do konca oktobra.