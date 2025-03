Višek Tržaškega pusta s pisanim sprevodom po mestnih ulicah

31. Tržaški pust je danes postregel še s pustnim sprevodom po mestnem središču. Pisani sprevod, v katerem so maškare iz sedmih rajonov in iz manjših skupin zganjale norčije, plesale in na šaljiv način tudi opozarjale na kako aktualno vprašanje, je kot običajno krenil v zgodnjih popoldanskih urah s Trga Oberdan, zabaval prisotne v ulicah Carducci, Reti in Imbriani ter mimo Korza Italija prispel do Borznega trga in nato svojo pot zaključil na Velikem trgu. Sledila mu je množica, ki so jo tako kot v preteklih letih sestavljale predvsem družine in otroci.

Letos v sprevodu ni bilo vozov, saj so se skupine zaradi del v Starem pristanišču morale odreči prostorom, kjer so jih običajno izdelovale. Po tržaških mestnih ulicah so se za godbo Vecia Trieste, ki je uvedla pustni nastop, prvi podili Rojančani z zgodbo o nastanku moke in kruha ter njihovi uporabi v kuhinji (La storia del pan contada da Roian). Za njimi še pravljične živalice iz Stare mitnice (Animali da Fiaba), živahni pustarji iz Valmaure (El genio del Triestin sempre col morbin...), Mehikanci od Sv. Jakoba (Mexicanos en Trieste) in pustarji iz zgodovinskega mestnega jedra in od Sv. Justa (Comunque vada sarà un su...cess). Iz Naselja sv. Sergija so prileteli komarji, čebele in druge žuželke (Bacoli, mussati e creature fantastiche del sottoBorgo), iz Škednja pa so v mestno središče prišli Nizozemci in Nizozemke s sončnicami in mlinom na veter (Energia de Servola).

Nastopile so tudi nekatere manjše skupine. Med temi je bila skupina plesalcev v maskah iz 18. stoletja. Njeni razkošni kostumi so navdušili tako napovedovalca sprevoda kot občinstvo. Množica pustarjev se je po koncu sprevoda napotila proti Velikemu trgu, kjer se je zabava še nadaljevala.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.