Visoka napetost v Nabrežini: kje in kako?

Družba Rete ferroviaria italiana (RFI), ki upravlja železniško infrastrukturo, še ni zadovoljila vseh zahtev Občine Devin - Nabrežina. Ta hoče priti do dopolnjenih informacij glede namere gradnje električne podpostaje za potenciranje železniške proge, ki naj bi zrasla pri parkirišču zdravstvenega doma Pineta del Carso v Nabrežini Postaja.

Prejšnji teden se je občinski odbor z ostalimi občinskimi svetniki na daljavo sestal s predstavniki družbe RFI. Sestanek pa še ni obrodil želenih sadov.

V občinskih vrstah pogrešajo zlasti jasnejša zagotovila v zvezi s parkirnim območjem in infrastrukturo podjetja Terna. Slednja je zadolžena za električni prenos in lahko ponudi največ informacij v zvezi z morebitnimi vplivi na okolje in zdravje krajanov.