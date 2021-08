Vitovska - nekoč nepoznana, danes zlata kraljica

Še pred petdesetimi leti je bila vitovska, stara avtohtona trta, povsem neznana in kmetom je sploh ni bilo dovoljeno saditi, danes pa kraljuje na mizah po svetu in njena žlahtnost se vse bolj uveljavlja na mednarodnih tekmovanjih ter med ljubitelji vina. Kdo ima zasluge, da je postala tako modna in da so danes celo Praprot preimenovali v »vas vitovske«? Da ga ni vinogradnika na Krasu, ki je ne bi ustekleničil, in ga ni kupca, ki ji ne bi namenil elegantnih laskavih ocen?

Korenine zlate kraljice oz. zelo trpežne trte, ki ne kloni pritiskom naše burje, smo poiskali kajpak v Praprotu, kjer se je zanjo kot prvi pred mnogimi leti ogreval domačin, danes 83-letni vinar Danilo Lupinc.

Pisalo se je leto 1968, ko se je Danilo Lupinc v rodnem Praprotu lotil urejanja novih vinogradov. Ob teranu in malvaziji je želel posaditi tudi sadike vitovske, avtohtone sorte, ki so jo gojili na območju nekje do Gorjanskega in Komna, pri nas pa zlasti v zgoniški občini, na Proseku, v Nabrežini in Križu. Vitovska takrat še ni bila vpisana v seznam italijanskega ministrstva za kmetijstvo.