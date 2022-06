Vitovska v gurmanski ekstazi

Stare vitovske so bile v sredo protagonistke uvodnega srečanja v pričakovanju letošnjega festivalaVitovska in morje, ki bo 8. in 9. julija zaživel na Devinskem gradu. Dogodek, ki ga prireja Društvo vinogradnikov s Krasa v sodelovanju z lokalnimi gostinci, bodo uradno predstavili jutri v Devinu, ko bodo vabili še na sprehod po kraškem robu z obiskom vinograda Danila Lupinca (tržaška sekcija FAI) in na otvoritveno večerjo v Lokandi Devetak na Vrhu sv. Mihaela.

V restavraciji Harry’s Piccolo na Velikem trgu je kuharski mojster Matteo Metullio poskrbel, da je stara zlatorumena kraljica našla svojo sorodno dušo tudi na krožniku. Vsak kozarec sta z razlago pospremila Roberto Filipaz in Nicola Bonera (ekspert v kombinaciji hrane in pijače) od združenja italijanskih someljejev AIS; slednji je uokviril značilnosti in virtuozni temperament pijače, vsak vinar pa je predstavil svojo kmetijo in ponujeno steklenico. Beseda je tekla o kraški zemlji in o skromni, a vendar izjemni vinski proizvodnji, o različnih postopkih pridelovanja vina – vitovske v tem primeru, o maceraciji in podobnih uspešnih poskusih. Vitovske so ponudili Rado Kocjančič, Andrej Škerlj, Matej Skerlj, Igor Grgič, Sandi Škerk, Benjamin Zidarich in Milič Zagrski.