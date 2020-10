Vižovec v zaporu zaradi preprodaje mamil

V okviru preiskave o prekupčevanju z mamili, ki so jo vodili kriminalisti iz Brescie in pri kateri so sodelovali tudi policisti tržaške kvesture, so aretirali tudi 49-letnega moškega, ki živi v Vižovljah. Preiskava je zadevala skupino Maročanov, ki so delovali v Brescii in so v zadnjih mesecih v več italijanskih deželah preprodali 50 kilogramov kokaina in hašiša. Policisti so v sklopu preiskave zasegli tudi 200 tisoč evrov.

Kar zadeva Trst, se dogodki, zaradi katerega so aretirali 49-letnika iz Vižovelj, nanašajo na leto 2018. Ta je zahteval večje količine kokaina, tolpa iz Brescie pa mu je nekoč celo dostavila mamila v Trst. Z moškim so se srečali pri tržaški železniški postaji. V okviru preiskave so poleg Vižovca aretirali še 11 ljudi.