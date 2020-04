Vlaki ponovno vozijo po Bohinjski progi (video)

Tovorni vlaki ponovno vozijo po Bohinjski progi med postajo pri Sv. Andreju in Opčinami. Za to skrbi družba Adriafer, hčerinsko podjetje Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, ki je namreč od družbe RFI prejela dovoljenje za promet vlakovnih kompozicij, ki prevažajo do 40 čevljev velike zabojnike High Cube (HC), pri čemer lahko kompozicije vlečeta lokomotivi Siemens E191 in Vossloh D 100 na dizelski pogon. V zadnjih tednih sta 14-kilometrski odsek med Opčinami in Sv. Andrejem prevozila že dve vlakovni kompoziciji: ena z 20 vagoni, druga pa z 48 zabojniki, ki je iz Dunajske Strede na Slovaškem bila namenjena na tržaški sedmi pomol.