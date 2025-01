Vložili priziv proti širitvi miljskega predora

Skupina nasprotnikov širitve miljskega predora je vložila priziv na Deželno upravno sodišče proti paradnemu konju mestne vlade Paola Polidorija. Miljski župan bi namreč širil enosmerni tunel, ki povezuje miljski center in obalo v smeri meje s Slovenijo, nasprotniki projekta pa imajo vsebinske in postopkovne pomisleke.

Glasnika skupine GAG (Gruppo Alternative Galleria) Piero Metullio ter Sergio Norbedo sta v soboto pred deželnim svetom FJK razčlenila razloge za nasprotovanje projektu skupine Miljčanov. Skupina, sta večkrat poudarila, je politično neodvisna. Nastala je kot interesno združenje prebivalcev območja v neposredni okolici predora, članstvo pa je odprto vsem, saj se 20-milijonski projekt dotiče vseh prebivalcev istrske občine.

20 milijonov in pet sekund

Najbolj otipljiv vir skrbi predstavljajo tresljaji in zvočne emisije gradbišča. Glede tega so marsikrat prosili župana in občina za zagotovitve, a niso dobili zadovoljivih odgovorov. »V zadnjih letih so razni podnebni pojavi izpostavili krhkost miljskega teritorija in njegovih prometnic,« je bilo slišati. Mestna vlada pa, po besedah glasnikov, prestavlja presojo možne škode, ki bi jo lahko povzročilo izkopavanje. Drugi formalni pomislek pa je, da projekt širitve predora sploh ne upošteva morebitnih prednosti t.i. »opcije nula«, trenutnega stanja. Skupina GAG poudarja, da predor ni v dobrem stanju, projekt njegove širitve in zaprtja mandrača za promet pa je nesorazmerna rešitev, ki bi le privabila dodaten promet. Presoja trenutnega stanja pa je zakonsko predvidena.

Projekt širitve predora naj bi stal 20 milijonov evrov, »znesek pa bo nedvomno narasel,« je dejal Metullio. Kljub naložbi pa naj bi bile prednosti minimalne. Sam projekt izhaja iz 14 sekund časovnega prihranka pozimi in le petih sekund poleti. »Semafor za avtobuse,« pa je poudaril Norbedo, »bi nadomestili trije semaforji za prehode za pešce v Ulici Roma«. S tem bi se izničilo kakršenkoli časovni prihranek, povrhu pa bi zaradi povečanega prometa Ulica Roma po novem dejansko prepolovila Milje. Nasprotniki širitve se sicer strinjajo, da trenutna ureditev, z avtobusom, ki mora zapeljati po predoru v nasportno smer, sploh ni optimalna. Po njihovi oceni pa bi se lahko pilotno preverilo manj uničujoče in drage projekte. »Ob raznih dogodkih pa se itak lahko začasno zapre mandrač,« je ocenil Norbedo.