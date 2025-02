Vložili priziva proti širitvi katinarske bolnišnice

Predstavniki Odbora za zaščito Burla in borovega gozdiča na Katinari so v torek vložili dve pritožbi - prvo na državno tožilstvo v Trstu, drugo pa na deželno računsko sodišče. 134 strani dolga priziva se z izjemo naslovnika bistveno ne razlikujeta, je novinarje ob razdejanem gozdiču dejal glasnik odbora Paolo Radivo.

Štiri so glavne zahteve, od katerih odbor in vsi, ki se v njem prepoznavajo, ne odstopajo že od samega začetka del za posodobitev bolnišnično-zdravstvenega središča na Katinari. Prva je zahteva po prekinitvi izkopov na območju nekdanjega borovega gozdiča na Katinari, vključno s preprečitvijo sekanja dreves in grmovnic na parkirišču za zaposlene in na območju avtobusov. Druga zahteva je ta, da se na območju ne zgradi novega sedeža pediatrične bolnišnice Burlo s podzemnim parkiriščem, krožiščem za dostop do njega in dvema stranskima cestama. »Porodnišnica in otroška bolnišnica naj ostaneta v Istrski ulici, kjer bi bilo dovolj zaključiti prenovo in širitev, ki je itak v teku,« je namignil.

Nadaljeval je z zahtevo po nadomestitvi dreves, ki so jih uničili v gozdiču, s sajenjem značilnih kraških grmovnic, ki bi jih koristili krajani in pa šolska mladina, ter zahtevo, da se v bolnišničnem kompleksu takoj uredi obljubljene zelene površine tako kot tudi mestni park pri Bombelju.