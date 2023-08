Vnuk preprečil goljufijo na račun babice

Policisti so v ponedeljek posredovali pri Sv. Ani, kjer so aretirali 40-letnega moškega, stanujočega v Neaplju, zaradi poskusa goljufije. Poklical jih je vnuk 87-letne gospe, ki jo je moški nameraval opehariti.

Omenjeni štiridesetletnik je po telefonu poklical gospo in se izdajal za odvetnika. Dejal ji je, da je njen vnuk povozil starejšo gospo in jo hudo poškodoval, zaradi česar so ga odpeljali v pripor. Pozval jo je, naj izroči moškemu, ki naj bi prišel na njen dom, 7000 evrov za izplačilo kavcije, da vnuka izpustijo na prostost.

Gospa je lažnemu odvetniku povedala, da doma nima denarja in da se bo zato takoj odpravila v banko, sogovornik pa je jo odvrnil od namere in ji rekel, naj moškemu izroči vso zlatnino, ki jo hrani na domu. Ženska, ki je bila močno prestrašena, je začela zbirati izdelke iz zlata in jih opisala sogovorniku, nato mu je sporočila tudi naslov svojega stanovanja.

Vnuk 87-letne ženske je na srečo prispel k babici in ugotovil, da gre za poskus goljufije. V bližini stanovanja je tudi opazil moškega, ki bi moral pobrati zlatnino. Nemudoma je poklical na interventno telefonsko številko 112 in ga je poskušal doseči, toda je pobegnil. Izsledili so ga policisti, ki so ga na podlagi podatkov, ki so jih našli v njegovem mobilniku in okoliščin dogajanja aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.