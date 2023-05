Voda preplavila Ulico Mazzini in poškodovala asfalt (FOTO in VIDEO)

Dark Theme

Številni mimoidoči, ki so se včeraj popoldne sprehajali po Ulici Mazzini, so naleteli na neobičajen prizor. Cestišče je preplavila voda in asfalt je bil močno poškodovan, nastalo je več lukenj. Voda je silovito uhajala iz jaškov.

Poplavljena Ulica Mazzini včeraj popoldne (L.B.)

Tehniki družbe AcegasApsAmga so ugotovili, da je počila ena glavnih vodnih cevi s polmetrskim premerom. Vodovodno omrežje so izključili ob 17.40. Prebivalci okoliških ulic so ostali brez vode.