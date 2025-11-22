Voda v Velikem kanalu se je pobarvala v zeleno

Najprej so razvili transparent z imenom in simbolom okoljevarstvene nevladne organizacije. Nato je nekaj aktivistov Extinction Rebellion v tržaški Veliki kanal zlilo kemično snov, ki je morje obarvala v fluorescentno zeleno barvo. Na kraju so posredovali karabinjerji, ki so pridržali osem ljudi, aktiviste so odvedli na kvesturo. Kot so pri Extinction Rebellion zapisali v sporočilu za medije, so želeli z akcijo opozoriti na »ekocid« oziroma katastrofalne posledice podnebnih sprememb in prekomernega izkoriščanja naravnih virov.

Aktivisti so pojasnili, da je v Velikem kanalu končal fluorescein. Gre za okolju neškodljivo snov, ki vodo obarva v živo zeleno barvo, a se po nekaj urah razblini. Snovi se poslužujejo tudi jamarji pri raziskovanju podzemnih jaškov in sifonov.

»Italijanska vlada ni sprejela nobenega ukrepa za omejitev izpustov toplogrednih plinov,« opozarjajo okoljevarstveniki, ki budno sledijo dogajanju na podnebni konferenci Združenih narodov COP30 v brazilskem Belemu.

»Italija in Poljska sta edini evropski državi, ki sta nasprotovali, da bi se v osnutek mednarodnega dogovora o omejitvi toplogrednih izpustov vključilo obvezo za postopno opustitev fosilnih goriv,« so še zapisali aktivisti, ki so vode v zeleno obarvali v skupno desetih italijanskih mestih. Tudi v Benetkah, kjer se je akcije ob Velikem kanalu udeležila švedska aktivistka za okolje Greta Thunberg.