Vodja mladostniške tolpe v solzah pred karabinjerji

Karabinjerji iz Nabrežine so ob njegovem povratku v Italijo prestregli 18-letnega državljana Albanije, ki je vodil tolpo mladoletnikov v Genovi. Na tamkajšnji železniški postaji so sejali strah in oropali več ljudi. Žrtvam so grozili z nožem in jih pretepali ter jim pobrali zlatnino in denarnice. Varnostni organi so ob ogledu posnetkov varnostnih kamer ugotovili identiteto mladih nepridipravov. Vodja, osumljen treh ropov, je medtem uspel zbežati in so se za njim izgubile vsakršne sledi.

Ko so ga ustavili karabinjerji, jim je 18-letnik v solzah povedal, da se je naveličal bega in da se namerava predati. Karabinjerji so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor.