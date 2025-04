Vodnik Slow Food nagradil belici iz Nabrežine in Boršta

Vodnik ekstra deviških oljčnih olj za leto 2025, ki ga je objavilo združenje Slow Food, ponuja vpogled v kar 823 oljčnikov in 1321 steklenic različnih ekstra deviških olj v Italiji. Kot vsako leto so označena tudi nagrajena olja, ki jih združuje tako visoka kakovost kot trajnost proizvodnje. V Furlaniji - Julijski krajini sta edini dve priznanji osvojili kmetiji Radovič v Nabrežini in Zahar v Borštu, ki sta se izkazali z avtohtono belico in prejeli priznanje Grande Olio Slow. To podeljujejo visoko kakovostnim in avtohtonim oljem, ki jih pridelujejo s trajnostnimi agronomskimi postopki.

Olio dei Venti in Snožak

Radovičevo belico Olio dei Venti so v preteklih letih že nagradili. Ta prihaja iz nabrežinskih oljčnikov, za katere skrbi Peter Radovič. »Prejeto priznanje me zelo veseli, saj Slow Food poleg kakovosti olja nagrajuje tudi trajnost pridelovalnega procesa, tako da je na nek način to dvojna nagrada,«nam je dejal oljkar. Na hektarju površin poleg belice goji tudi nekatere toskanske sorte oljk, letno pa ustekleniči okrog 600 litrov olja, je še povedal.

V Borštu na nekoliko manjšem območju (slabemu hektarju) oljke skupaj gojita Tania Stefani in Mitja Zahar. Njuno olje Snožak, ki sta ga poimenovala po ledinskem imenu območja, na katerem gojita največ dreves, je letos prvič prejelo priznanje združenja Slow Food. »To je bilo veliko presenečenje in obenem velika čast, saj za priznanje konkurirajo proizvajalci iz cele Italije in delno tudi iz Istre,« je za Primorski dnevnik povedala Tania Stefani in pristavila, da je bila kakovost lanskega olja nasploh zelo dobra, pa čeprav je bil odstotek pridobljenega olja od sadežev nekoliko nižji od običajnega.