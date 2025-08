Kontovelska mlaka je v zadnjih tednih bolj podobna blatni luži. Zaradi redkih padavin v kraški kotlini primanjkuje vode, kar je za vodne živali že postalo nevarno. Tržaška občina je pred časom rajonskim svetnikom zahodnega Krasa napovedala, da bo v mlako dodala vodo, a tega ni storila. Včeraj so zato domačini problem rešili kar sami. Priredili so čisto poseben protest in v mlako dolili vodo s plastenkami.