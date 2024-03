Vokalna eksplozija društva Anakrousis z glasbenimi velikani

Gropada in Trst sta po zaslugi društva Anakrousis našla svoj prostor na zemljevidu vokalne glasbe. Letos bo društvo že sedmič zapored organiziralo Vokalno eksplozijo, ki pa se je tokrat iz revije prelevila v pravi festival. Ta bo v vikendu med 13. in 14. aprilom s tremi prireditvami razveselil ljubitelje vokalne glasbe, a ne samo. Celoten program je društvo predstavilo včeraj. Kot je pojasnila podpredsednica Anakrousis in duša projekta Jasna Gornik, bodo na letošnjem festivalu združili dvodnevni tečaj vokalne glasbe, koncert imenitne skupine in revijo tržaških pevskih zborov.

Letošnji Gro-w-shop (Gropada Weekend Workshop) bo vodila Clare Wheeler iz Londona. Gre za dolgoletno pevko skupine The Swingle Singers, ki so jo petkrat nagradili s prestižnimi nagradami Grammy.

S svojimi poznanstvi je Anakrousis v Trst privabil najboljšo madžarsko vokalno skupino Jazzation. Ta bo nastopila 13. aprila ob 20.30 v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča. Koncert organizirajo v sodelovanju z Občino Trst v sklopu niza Una luce sempre accesa. Skupina Jazzation je bila večkrat nagrajena, decembra lani je v Budimpešti dvakrat razprodala koncert ob predstavitvi zadnje zgoščenke. »Počaščeni smo, da bomo Anakrousis Vocal Group nastopili kot predskupina na tem koncertu,» je izpostavila podpredsednica društva. Vstopnice so na voljo v Ticketpointu.

Dvodnevno bogato dogajanje bo zaključila revija domačih zborov. V Gropadi se bodo predstavili zbori iz zvez USCI in ZSKD. Nastopili bodo DVS Primorsko, zbor Jacobus Gallus, Coro Liceo Oberdan - Senior s Sine Tempore, Tacer non posso ter dve skupini, ki delujeta po okriljem organizatorja - Anakrousis Project in Anakrousis Young.

