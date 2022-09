Volilna kampanja brez plakatov

Še točno dva tedna nas ločita od predčasnih parlamentarnih volitev, volilna kampanja pa zaenkrat bolj kot na ulicah poteka na družbenih omrežjih. Včeraj so sicer na Borznem trgu vzniknili trije šotori, v katerih bodo različne stranke do petka 23. septembra prepričevale volivce. Tega pa letos ne bodo počele s klasičnimi volilnimi plakati, ki jih dejansko skoraj nikjer ni videti. Občani in občanke, ki ne spremljajo družbenih omrežij ali ne gledajo televizije, tako sploh nimajo občutka, da so pred nami tako pomembne volitve.

SLIKA POVE VEČ KOT TISOČ BESED

Občinski odbornik Michele Lobianco, ki je med drugim pristojen tudi za splošne zadeve, je povedal, da je Občino Trst namestitev kovinskih tabel na različnih koncih mesta stala sto tisoč evrov. Na vprašanje, zakaj je odziv strank pred letošnjimi predčasnimi volitvami tako slab, je sogovornik odgovoril, da bi to morali vprašati njih in ne njega. »Mi smo kot občina naredili to, kar nam nalaga zakon, ki zagotavlja enakopravnost organizatorjev pri plakatiranju, zato nalaga lokalnim skupnostim, da del plakatnih mest namenijo vsem organizatorjem kampanje brezplačno in pod enakimi pogoji,« je spomnil Lobianco, ki pogreša čase, ko so stranke svoja sporočila širši javnosti predstavljala preko uličnih plakatov. Po njegovem slika pove več kot tisoč besed.

NA SPLETU DVOSMERNO

A več kot očitno je, da mislijo drugače kandidati za sestavo poslanske zbornice in senata. Ti so že pred časom razumeli, da iz vidika doseganja populacije števila ljudi volilni plakati kot instrument lokalnih kampanj ne morejo konkurirati elektronskim oblikam. Prednost interneta je vsekakor dvosmerna komunikacija, ki daje možnost odgovora na sporočilo, kar pomeni, da se lahko vzpostavi dialog med volivci in kandidati in tudi med volivci medsebojno. Od lokalnih kandidatov so na družbenih omrežjih zelo aktivni Debora Serracchiani iz Demokratske stranke, Stefano Patuanelli iz Gibanja 5 zvezd in Nicole Matteoni iz Bratov Italije. Medtem ko Serracchianijeva na Instagramu objavlja fotografije sebe na kolesu, sledilci pa jo sprašujejo, če je to odgovor na draginjo, Patuanelli redno utemeljuje nekatere sporne izbire stranke. Matteonijeva tako po Facebooku kot po Instagramu širi protimigrantsko politiko, rada pa se pohvali tudi z rezultati javnomnenjskih raziskav.