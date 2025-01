Vozni red tramvaja se je razširil po spletu

Čeprav se je mestni prevoznik Trieste Trasporti glede ponovnega zagona tramvaja v zadnjih dneh zavil v molk, se priljubljeno prevozno sredstvo, ki stoji že osem let in pol, po županovih besedah približuje ciljnemu finišu. Točen datum ponovnega začetka tramvajskih voženj še ni znan, to naj bi se zgodilo enkrat februarja, je pa mestni prevoznik na pristojne institucije že naslovil tramvajski vozni red. Ta je bil namenjen samo pristojnim uradom, a je kaj hitro zaokrožil po spletu.

Na koncu se je izkazalo, da ta vozni red ni točen. Svoj piskrček je nato pristavil še župan Roberto Dipiazza, ki je obšel institucionalno diskretnost in posredoval vozni red tržaškemu italijanskemu dnevniku. Če je ta točen ali ne, v podjetju Trieste Trasporti niso želeli komentirati, saj so zaradi tramvaja pod velikim pritiskom. Po neuradnih informacijah namerava prevoznik na traso med Opčinami in Trgom Dalmazia (tramvaj še nekaj časa ne bo vozil do Trga Oberdan) poslati tri tramvaje, četrti pa bo v remizi in ga bodo uporabljali le v primeru okvare enega od treh vozilih, ki bodo krožila.

Z Opčin proti mestu naj bi prvi tramvaj krenil ob 7. uri, zadnji pa ob 20.04. Skupno naj bi bilo predvidenih 29 voženj proti mestu in ravno toliko proti Opčinam.